Москва, 27 октября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Бывший главред российского Playboy Владислав Ковлейский скончался после продолжительной болезни, сообщила 27 октября газета «МК.RU».

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«26 октября после продолжительной болезни на 47-м году жизни умер Владислав Ковлейский. Влад пришел в «МК» сразу после школы. Работал в отделе учащейся молодёжи», — говорится в публикации.

После этого работал в еженедельном журнале «МК-Бульвар». Сначала он занял пост заместителя главного редактора, а после и главного редактора.

Ковлейский работал главредом российской версии Playboy с 2014 по 2015 год.