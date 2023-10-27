Захарова объяснила, кому нужна эскалация в Израиле
Захарова: РФ призывала к прекращению огня в Израиле, США заблокировали эту идею
Москва, 27 октября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Западные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном, отметила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По заявлениям западных медиа, России выгодна эскалация конфликта в Израиле, поскольку это отвлечёт внимание мира от Украины, но действия, с одной стороны, российских и, с другой, американских дипломатов опровергают эти домыслы, написала Захарова в своём Telegram-канале.
«Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ (Совета Безопасности. — Прим. ред.) ООН. США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня. Так кому же выгодна эскалация?» — отметила официальный представитель МИД.
Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и освободить всех заложников. Проект резолюции был отклонён, его заблокировал представитель США.
25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.
Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.