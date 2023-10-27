Москва, 27 октября, 2023, 18:39 — ИА Регнум. Западные власти через свои СМИ настойчиво продвигают тезис о том, что Россия заинтересована в эскалации конфликта на Ближнем Востоке, но факты говорят об обратном, отметила 27 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

По заявлениям западных медиа, России выгодна эскалация конфликта в Израиле, поскольку это отвлечёт внимание мира от Украины, но действия, с одной стороны, российских и, с другой, американских дипломатов опровергают эти домыслы, написала Захарова в своём Telegram-канале.

«Россия настаивает на прекращении огня в регионе, а также включила соответствующий призыв в проект резолюции СБ (Совета Безопасности. — Прим. ред.) ООН. США заблокировали российский проект резолюции СБ ООН именно из-за призыва к прекращению огня. Так кому же выгодна эскалация?» — отметила официальный представитель МИД.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и освободить всех заложников. Проект резолюции был отклонён, его заблокировал представитель США.

25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Конфликт в Израиле был развязан как предлог для возвращения США на Ближний Восток, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум сотрудник института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета, израильский политолог Саймон Ципис. США были изгнаны с Ближнего Востока после того, как Россия ввела свой контингент в Сирию и не дала «свалить» её президента Башара Асада, напомнил эксперт.