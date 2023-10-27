Санкт-Петербург, 27 октября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате возгорания в многоэтажном доме на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

Кадр из видео Пожар

«На месте пожара обнаружены трое погибших (двое мужчин и женщина), пострадавшая женщина осматривается в автомобиле скорой помощи», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что пожар произошёл в трёхкомнатной квартире многоквартирного дома на улице Маршала Захарова. Площадь возгорания составила 40 кв. метров. Огонь ликвидировали с помощью 22 сотрудников МЧС и пяти единиц техники.

Ранее в Москве на Литовском бульваре загорелась гостиница. Из горящего здания спасли шесть человек. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, в Якутске при пожаре в офисе погиб один человек. В результате пожара пострадали 11 человек. Четверо были госпитализированы в Центр экстренной медицинской помощи (ЦЭМП), состояние троих из них оценивалось как тяжёлое. Ещё шесть человек отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте.