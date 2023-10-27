Москва, 27 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили 27 октября в Министерстве обороны.

Кадр из видео Виктор Афзалов

«В октябре 2023 года указом президента Российской Федерации (Афзалов. — Прим. ред.) назначен главнокомандующим воздушно-космическими силами», — сказано в сообщении на сайте министерства.

В августе 2023 года сообщалось о назначении Афзалова временно исполняющим обязанности главкома ВКС РФ. В сентябре 2023 года с официального сайта Министерства обороны из раздела «Главнокомандующие видами ВС» удалили данные о генерале Сергее Суровикине, который возглавлял ВКС ранее.

Суровикин занимал пост главкома ВКС с ноября 2017 года по октябрь 2022 года, до своего назначения командующим группировкой войск в зоне СВО. В период, когда Суровикин занимал этот пост, Афзалов также был врио главкома Воздушно-космическими силами.

20 октября «РИА Новости» со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о назначении Афзалова на пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами и об освобождении Суровикина от этой должности.

Генерал-полковник Виктор Афзалов — выпускник Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны. Окончил Военный университет ПВО в 2000 году и Военную академию Генштаба в 2010 году. В июле 2017 года его назначили командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа, в августе 2018-го — начальником главного штаба ВКС.