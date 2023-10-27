Подольск, Московская область, 27 октября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Суд в Подольске арестовал мужчину, который обвиняется в изнасиловании 11-летней школьницы, сообщила 27 октября пресс-служба подмосковного главка СК РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM

«Следователями следственного отдела по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области 28-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). По ходатайству следствия судом он арестован», — сказано в сообщении.

В СК добавили, что на допросе обвиняемый сообщил, что 23 октября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подкараулил незнакомую ему девочку, после чего под обманным предлогом заманил её в заброшенное здание, где совершил преступление.

Как передавало ИА Регнум, накануне стало известно, что 67-летнего сторожа детского сада в городе Всеволожске Ленинградской области подозревают в надругательстве над двумя детьми.

В июне 2023 года мужчину задержали за насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка. Правоохранители, изучая его компьютер и телефон, обнаружили там порнографические снимки с участием другого ребёнка — его внучки.

По версии следствия, в 2018 году мужчина надругался над девочкой, которой тогда было два года, на острове Джерба в Тунисе. Там он отдыхал вместе с ребёнком. Свои действия сторож снимал на камеру.

Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ. Прежде мужчина не был судим.