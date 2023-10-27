Москва, 27 октября, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов принял решение приостановить карьеру по личным причинам. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба команды.

(сс) Sakhalinio Никита Курбанов

«Клуб и баскетболист не будут давать никаких дополнительных комментариев. Просим с уважением отнестись к личной жизни Никиты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новым капитаном команды назначен Семён Антонов, со-капитаном — Каспер Уэйр.

37-летний Курбанов является воспитанником ЦСКА. В 2015 году он вернулся в состав «армейцев» после выступлений за петербургский «Спартак», казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань».

В составе ЦСКА Курбанов трижды стал чемпионом Евролиги и семь раз победителем Единой лиги ВТБ. Он является рекордсменом ЦСКА по количеству проведённых матчей.

Как сообщало ИА Регнум, бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников приостановил карьеру и занялся бизнесом. По словам агента игрока Сергея Пушкина, у Щенникова есть связанный с недвижимостью проект, в который он полностью погружён.