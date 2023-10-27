Канберра, 27 октября, 2023, 19:28 — ИА Регнум. Члена экипажа пассажирского самолёта австралийской авиакомпании Qantas госпитализировали после перелета из Канберры в Мельбурн. Об этом сообщает канал 9News.

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По его данным, 26 октября во время перелёта сотрудники авиакомпании почувствовали странный запах на борту и доложили о происшествии на землю.

Отмечается, что самолёт приземлился в аэропорту Мельбурна, где его встретили экстренные службы. Один из членов экипажа пожаловался на плохое самочувствие, он был доставлен в медучреждение. Другие участники рейса, в том числе пассажиры, не пострадали, уточнило издание.

В настоящее время самолёт проходит техническую проверку, ожидается, что он продолжит полёты без перерывов.

Как передавало ИА Регнум, при посадке в аэропорту Перми утром 24 октября самолёт авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс 5Н 583 из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров, в их числе 14 детей, и шесть членов экипажа. Аэродром Большое Савино временно закрыли.

Женщина родила в самолёте, следовавшем из Парижа на Мартинику. 24 августа у пассажирки за час до приземления родился мальчик. Полёт длился около 8,5 часа. У женщины начались схватки, отошли воды. Два интерна и медсестра, оказавшиеся на рейсе вместе с ней, успешно помогли принять роды. Радиостанция Franceinfo сообщила, что мама и ребёнок чувствуют себя хорошо, после приземления скорая помощь доставила их в больницу.