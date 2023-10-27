Карталы, Челябинская область, 27 октября, 2023, 18:57 — ИА Регнум. Следователи выясняют обстоятельства смерти школьника из Картал (Челябинская область), сообщили 27 октября в региональном управлении Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области выясняются обстоятельства смерти несовершеннолетнего», — цитирует «РИА Новости» заявление представителя ведомства.

Ранее осведомлённый источник сообщил ИА Регнум, что ночью 26 октября в одну из больниц города Карталы был доставлен ученик 10 класса школы, который находился в коме. Несмотря на усилия врачей, школьник умер, не приходя в сознание. Собеседник агентства уточнил, что вечером 25 октября подросток находился в секции смешанных единоборств на тренировке, где отрабатывались болевые и удушающие приемы грэпплинга. Следователи возбудили уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум ранее, 27 октября в управлении СК по Астраханской области сообщили, что 15-летний подросток попал под колёса трактора, собирая урожай. Мальчик запрыгнул на жёсткую сцепку прицепа движущегося трактора, после чего, потеряв равновесие, упал под переднюю ось прицепа. От полученных травм он скончался в приёмном отделении больницы. Надзорные органы проверят законность привлечения несовершеннолетнего к работе.

25 октября следователи управления СК по Челябинской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в Миассе мужчина на улице избил ребёнка. Ранее в соцсетях разместили видео, на котором мальчики перебегают дорогу в Миассе перед едущим автомобилем. Машина остановилась, водитель догнал детей и толкнул одного из мальчиков. Ребёнок упал на асфальт, а водитель начал пинать его ногой. Личность лица, совершившего преступление, установлена, он был допрошен в качестве подозреваемого, отметили в СК.