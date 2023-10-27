Берлин, 27 октября, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Украина может столкнуться со снижением уровня военной и финансовой помощи со стороны Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил репортёр немецкого телеканала Welt Макс Хермес.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всего мира сместилось на этот конфликт (в Израиле). Об Украине уже не так много говорят… Это может привести в долгосрочной и среднесрочной перспективе к тому, что Запад снизит финансовую и военную помощь и сфокусируется на Израиле», — отметил журналист.

Хермес отметил, что на поддержку Украины могут оказать влияние и политические изменения в США, так как количество американских политиков, выступающих за продолжение спонсирования Киева, сократилось. Так, стало известно, что новоизбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон потребовал у Белого дома отчёта о потраченных на Украину средствах. Кроме того, спикер считает, что запрос Белого дома о 105 млрд долларов для Израиля и Украины должен быть разделён.

Как передавало ИА Регнум, страны ЕС не смогли согласовать бюджет с выделением Украине €50 млрд на прошедшем в Брюсселе саммите. Глава Европейского совета Шарль Мишель отметил, что вопрос бюджетной поддержки Киева остаётся «приоритетом сообщества» и будет «дорабатываться».