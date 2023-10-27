Щёлково, Московская область, 27 октября, 2023, 17:35 — ИА Регнум. Подмосковное управление МВД РФ подарило телевизор пенсионеру Михаилу Макарову, который задержал грабителя в Щёлково. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба главка.

Кадр из видео

Отмечается, что начальник подмосковного главка генерал-лейтенант полиции Виктор Пауков встретился с Макаровым, вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок — жидкокристаллический телевизор.

«Поступок Михаила Викторовича — это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу», — отметил Пауков.

Он добавил, что проявления неравнодушия, мужества, взаимодействие граждан и правоохранителей позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент с попыткой ограбления мальчика в Щёлково попал на видео. Ребёнок подвергся нападению в дневное время. Злоумышленник догнал его на улице и отобрал смартфон. Тот стал кричать и звать на помощь, а грабитель бросился бежать. Неподалёку пенсионер чинил свой автомобиль «Ока», он пошёл наперерез грабителю и сделал ему подножку. Мужчина упал на землю. Пенсионер удерживал его, не давая сбежать. В результате нападавшего задержала полиция.

Макаров позже рассказал, что услышал истошный крик ребёнка, навыки охранника помогли ему справиться с грабителем. Он признался, что потом минут 20 пришлось отдыхать от потасовки с 35-летним мужчиной, восстанавливать дыхание. Свой поступок пенсионер не считает геройством, по его словам, это «норма для мужика», так и должно быть.