Тамбов, 27 октября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Инспектор ДПС Денис Щ. задержан в рамках уголовного дела об инсценировках 70 дорожно-транспортных происшествий в Тамбовской области и хищении у страховых компаний более 13 млн рублей. Об этом сообщил 27 октября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным следствия, в 2016–2021 годах группа граждан похищала средства у различных страховых компаний путём инсценировки ДТП. Зафиксировано 70 таких фактов, общий ущерб превысил 13,5 млн рублей.

В инсценировках участники группы задействовали 30 человек — своих родственников и знакомых, которые водят автомобиль. Позднее эти люди дали показания, что никаких ДТП на самом деле не было и подразделение Госавтоинспекции они не посещали.

В ходе расследования было установлено, что к совершению указанных преступлений причастны десять человек из числа действующих и бывших сотрудников Госавтоинспекции. Одного из них, 35-летнего лейтенанта полиции Дениса Щ. задержали 26 октября в Тамбове. Он помещён в изолятор временного содержания.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2021 года по статье о мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст.159.5 УК РФ).

В марте Кирсановская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Кирсановского и Умётского районов Тамбовской области, которые заранее договорились и инсценировали ДТП. Свои автомобили они разместили так, чтобы уже имеющиеся на них повреждения указывали на якобы произошедшую аварию. После этого они подали документы для получения страховой выплаты, но в страховой компании заподозрили неладное и обратились в полицию.