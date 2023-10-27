Волгоград, 27 октября, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Инспектор ДПС из Волгоградской области из ревности избил бывшую жену и её сожителя, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил 27 октября ИА Регнум источник в правоохранительных органах.

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Конфликт с участием 45-летнего сотрудника Госавтоинспекции, его 42-летней бывшей жены и её 36-летнего возлюбленного произошёл в июле в городе Михайловке. Инспектор пришёл домой к мужчине и избил его, переломав несколько рёбер.

Кроме того, полицейский избил и бывшую супругу. У неё тоже диагностировали переломы рёбер, а также кровоизлияния, множественные ушибы и ссадины.

Инспектора уволили из органов внутренних дел по итогам служебной проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Южно-Сахалинске сотрудник полиции попал под следствие после того, как в служебном автомобиле отбил почку нетрезвому подростку. Трое сотрудников УМВД задержали 16-летнего юношу, который бродил по городу, предположительно, в нетрезвом состоянии. После того как подростка привезли на медосвидетельствование в наркологический диспансер, у него на теле обнаружили травмы. По версии следствия, один из полицейских ударил подростка в спину, из-за чего у него произошёл кортикальный разрыв нижней трети почки. Лейтенанту полиции предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, он находится под подпиской о невыезде.