Москва, 27 октября, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва. Об этом 27 октября сообщили в ведомстве.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил возбудить по данному факту уголовное дело и принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как сообщало 27 октября ИА Регнум, о том, что бывший депутат Рады находится в реанимации после покушения, сообщил руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. О случившемся также заявил военкор Юрий Котенок. Впоследствии родственники Царёва подтвердили факт покушения и рассказали, что в него дважды выстрелили на территории санатория, где он проживает. После этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что парламентарий находится в тяжёлом состоянии.

На Украине Царёва и двух других экс-депутатов заочно обвинили в госизмене якобы из-за сотрудничества с Минобороны РФ. Царёв известен как пророссийский украинский политик, он публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма и одним из первых поддержал создание ДНР и ЛНР, осудив киевский режим.