Экономист назвала плюсы и минусы повышения ставки ЦБ РФ до 15%
Экономист Белянчикова: рост ставки ЦБ привлечёт в РФ иностранных инвесторов
Москва, 27 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Увеличение ключевой ставки Центробанка РФ до 15% умерит пыл валютных спекулянтов, считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 27 октября корреспонденту ИА Регнум.
Ранее регулятор объяснил такое повышение ключевой ставки значительным усилением инфляционного давления.
«Повышение ставки в нынешних условиях было ожидаемым, и её рост сразу на два процентных пункта, пожалуй, трудно назвать шоковым, — сказал Белянчикова. — Такая ставка усмирит пыл валютных спекулянтов, играющих на повышение за счёт заёмных средств. Ещё одним плюсом станет желание граждан делать дополнительные сбережения, причём на максимально возможный срок (понятно, что банки в условиях неопределённости не станут предлагать слишком длинные вклады на супервыгодных для физлиц условиях)».
По её мнению, важным является и появление возможности привлечь иностранных инвесторов из дружественных стран, пусть пока и на короткий срок.
Однако будут и отрицательные последствия. Как пояснила Белянчикова, возникнут трудности у предприятий реального сектора: брать новые кредиты на таких условиях становится для них в ряде случаев невыполнимой задачей.
Что касается инфляции, то здесь влияние высокой ставки двоякое. С одной стороны, оно снижает панику и в целом инфляционное давление. С другой, часть потенциальных вкладчиков могут уходить в приобретение дорогостоящих товаров. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что высокие проценты ведут к росту себестоимости товаров и тем самым включают механизм инфляции издержек.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 октября ключевая ставка Центробанка РФ выросла с 13% до 15%. По информации Банка России, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.
Повышение ставки сразу отразилось на курсе российской национальной валюты, которая начала укрепляться. По данным Мосбиржи, на 13:30 мск доллар находился на уровне 92,9 рубля, ускорив снижение до 1,13%.