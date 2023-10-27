Москва, 27 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Увеличение ключевой ставки Центробанка РФ до 15% умерит пыл валютных спекулянтов, считает Татьяна Белянчикова, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила 27 октября корреспонденту ИА Регнум.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Ранее регулятор объяснил такое повышение ключевой ставки значительным усилением инфляционного давления.

«Повышение ставки в нынешних условиях было ожидаемым, и её рост сразу на два процентных пункта, пожалуй, трудно назвать шоковым, — сказал Белянчикова. — Такая ставка усмирит пыл валютных спекулянтов, играющих на повышение за счёт заёмных средств. Ещё одним плюсом станет желание граждан делать дополнительные сбережения, причём на максимально возможный срок (понятно, что банки в условиях неопределённости не станут предлагать слишком длинные вклады на супервыгодных для физлиц условиях)».

По её мнению, важным является и появление возможности привлечь иностранных инвесторов из дружественных стран, пусть пока и на короткий срок.

Однако будут и отрицательные последствия. Как пояснила Белянчикова, возникнут трудности у предприятий реального сектора: брать новые кредиты на таких условиях становится для них в ряде случаев невыполнимой задачей.

Что касается инфляции, то здесь влияние высокой ставки двоякое. С одной стороны, оно снижает панику и в целом инфляционное давление. С другой, часть потенциальных вкладчиков могут уходить в приобретение дорогостоящих товаров. Нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что высокие проценты ведут к росту себестоимости товаров и тем самым включают механизм инфляции издержек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 октября ключевая ставка Центробанка РФ выросла с 13% до 15%. По информации Банка России, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

Повышение ставки сразу отразилось на курсе российской национальной валюты, которая начала укрепляться. По данным Мосбиржи, на 13:30 мск доллар находился на уровне 92,9 рубля, ускорив снижение до 1,13%.