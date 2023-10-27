Киев, 27 октября, 2023, 16:57 — ИА Регнум. В столице Украины Киеве и ряде областных центров прошли митинги, участники которых потребовали провести демобилизацию находящихся на фронте с февраля 2022 года военных ВСУ, сообщило 27 октября украинское издание «Телеграф»,

Иван Шилов ИА REGNUM

«Военные тоже устают: в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации», — сказано в фоторепортаже издания.

На фото и видео, которые публикует «Телеграф», запечатлены родственники с плакатами, на которых написаны призывы к скорейшей демобилизации их родных. Семьи военных утверждают, что их родственники не проходили ротации с февраля 2022 года.

Другие украинские издания отмечают, что подобные акции прошли в Днепропетровске, Ивано-Франковске, Одессе, Полтаве и других украинских регионах.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября в Киеве и во Львове прошли митинги против растраты бюджетных средств. Отмечается, что протестующие требовали прекратить отмывание денег на тендерах и направить их на нужды ВСУ.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что уже зимой на Украине может вспыхнуть восстание против главы киевского режима Владимира Зеленского. Население недовольно установленной благодаря военному положению диктатурой и узурпацией власти.

На Украине есть все предпосылки к тому, что после завершения конфликта с Россией может вспыхнуть гражданская война. Об этом в интервью YouTube-каналу «Александр Шелест» заявил украинский политолог Сергей Дацюк.