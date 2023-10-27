Москва, 27 октября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В Москве задержали 27 октября следователя, изъявшего из коробки с вещественными доказательствами 53 тысячи долларов. В отношении Романа А. возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере и фальсификации доказательств по уголовному делу.

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Как стало известно, в августе правоохранитель проводил осмотр места происшествия, во время которого изъял в качестве вещдока 114 100 долларов США. В процессе следственных действий в следственный отдел вместо указанной суммы поступили 60 900 долларов. Как оказалось, Роман А. решил подделать протокол осмотра и указал в нём сумму 60 900 долларов, тайно присвоив себе 53 200 долларов. Он подделал также подписи понятых.

После того как факт фальсификации вскрылся, в отношении правоохранителя возбудили уголовное дело. Мужчину задержали.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию с заявлением на подругу, начальника склада вещдоков. Как стало известно из заявления, сожитель подруги уронил её ребёнка, чем нанёс девочке тяжёлые травмы. Заявительница отметила в документе, что подруга пыталась продать ей телефон, планшет и компьютер со склада вещдоков, которые официально числятся уничтоженными. На вопрос правоохранителей, как вышло, что техника совпадает с указанной в акте об уничтожении, начальник склада сказала, что это ошибка.