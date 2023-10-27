Москва, 27 октября, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Банк России представит новый дизайн купюры в 1000 рублей в 2024 году, при этом регулятор будет работать над новым дизайном её оборотной стороны, а лицевая, скорее всего, останется такой, как предполагалось ранее. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы предполагаем, что обновлённый дизайн, модификация будет в следующем году», — заявила она, отвечая на вопрос журналистов о новой модификации купюры в 1000 рублей.

Глава ЦБ добавила, что регулятор будет работать над новым дизайном оборотной стороны купюры.

«Мы предполагаем, что лицевая сторона останется, как предполагалось раньше», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. На новой купюре номиналом 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в бывшей дворцовой церкви.

Позже Банк России сообщил, что дизайн новой купюры достоинством в одну тысячу рублей будет доработан. Выпуск банкноты в текущем оформлении приостановлен. Центробанк не стал указывать причину такого решения. Однако после презентации ЦБ обновлённого дизайна купюры в тысячу рублей 16 октября последовала волна критических замечаний со стороны общественности и представителей Русской православной церкви. Поводом для разногласий стало отсутствие на Музее истории государственности татарского народа в Казани православного креста, хотя музей расположен в бывшей дворцовой церкви.

Как отметил протоиерей Максим Первозванский, хотя Центробанк и не стал объяснять причину приостановки выпуска новой купюры, но совершенно очевидно, чтоэто связано с общественным возмущением спорным дизайном.

При этом экономист Владимир Григорьев отметил, что та купюра номиналом одна тысяча рублей, которую ранее презентовал Банк России, впоследствии обязательно станет редким и коллекционным экземпляром. В ЦБ приостановили выпуск с вызвавшим резонанс дизайном, но небольшое количество банкнот всё же было напечатано и оказалось на руках, заметил экономист.