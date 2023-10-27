Брюссель, 27 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. По итогам саммита Евросоюза 26–27 октября не удалось согласовать программу бюджетной помощи Украине в €50 млрд на четыре года. Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель журналистам по итогам саммита.

European Parliament

Мишель отметил, что несмотря на то, что саммит не утвердил новый план бюджетной поддержки Киеву, данный вопрос остаётся «приоритетом сообщества» и будет «дорабатываться». Глава Евросовета также заявил, что европейские лидеры договорились использовать доходы от замороженных российских активов для финансовой помощи Украине.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо на полях саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против финансирования Украины в размере 50 млрд евро. Как объяснил Фицо, его отказ вызван высоким уровнем коррупции на Украине. Орбан, в свою очередь, заявил, что власти Венгрии не примут решения по Украине, пока не услышат убедительной аргументации. Внесение поправок в бюджет ЕС требует поддержки от всех 27 стран-участниц.

Ранее стало известно, что Украине могут выдвинуть дополнительные условия для вступления в ЕС. Как написало агентство Reuters, в ежегодном докладе Еврокомиссии в Брюсселе будет дана оценка усилий Украины на пути к членству в Евросоюз. Отчёт представит ЕС 8 ноября. При этом не исключено, что Украина может получить новые условия для вхождения в организацию.