Москва, 27 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Мэр норвежского города Киркенес Магнус Меланд унизил сам себя, когда решил убрать венок, возложенный российским консулом Николаем Коныгиным к памятнику советским воинам-освободителям. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 октября заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев.

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Ранее стало известно, что Меланд «был в ярости», когда узнал, что российский дипломат не стал воздерживаться от участия в мероприятиях, посвященных празднованию освобождения Киркенеса Красной армией. Более того, градоначальник даже распорядился убрать венок, возложенный Коныгиным к памятнику советским воинам.

Хамзаев охарактеризовал такое поведение как форму тотального лицемерия и однобокую политику. По его словам. европейские политики такого вида пытаются любое своё уродство преподнести как достижение и при этом презирать чужие подвиги.

«Да и в целом в Европе резко снизилось качество политиков, — посетовал он. — В свое время это были легенды, как Уинстон Черчилль. А современные — это люди, которые должны ничем не запомнится. Это политические фунтики, которые должны танцевать на манеже, выполняя волю своих кукловодов. У них нет своего мнения, и они действуют под копирку».

Парламентарий подчеркнул, что таким поведением Запад делает хуже себе, прививая своему обществу уродливые модели мышления.

«Этот мэр пытается проводить политику отмены, которая в конечном итоге отменит его самого», — убежден депутат.

Кроме того, Хамзаев похвалил российского консула, который, по мнению парламентария, поступил абсолютно правильно, когда возложил венок советским воинам-освободителям.

«Причём правильно не только с точки зрения российской исторической памяти, но и норвежской. Это разумный, гуманный и человечный поступок. Он проявил уважение к подвигу наших предков», — подытожил депутат.

Критически поступок мэра Киркенеса оценил и член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Он заявил, что попытки стран, вступивших на путь антироссийской политики, отречься от прошлого — это в принципе предательство памяти и истории, а также взаимоотношений, сложившихся между государствами не одно десятилетие назад.

«Норвегия — это страна, за освобождение которой гибли советские солдаты в годы Великой Отечественной войны, — напомнил Белик. — Но сейчас Осло, поддавшись прозападной тенденции, демонстрирует серьезные провалы в исторической памяти, намереваясь стереть из нее подвиг советских воинов в ходе Петсамо-Киркенесской операции».

Белик подчеркнул, что поступок российского консула — это дань уважения тем, кто погиб, освобождая мир от фашизма, в какой бы точке мира это ни происходило.

«А поведение норвежского мэра — очередная демонстрация трусливого пресмыкательства перед Западом, когда угроза видится во всем, даже в венке, возложенном к памятнику», — подытожил он.

МИД России 27 октября вызвал посла Норвегии из-за инцидента с венком.

Ранее ИА Регнум сообщало, что инцидент с венком советским воинам-освободителям был не единственным проявлением антироссийской политики норвежских властей. Так, в начале октября 2023 года они решили не приглашать Россию на празднование 80-летия со дня освобождения этой скандинавской страны от нацистов. При этом было приглашено руководство Украины.

Весной 2023 года Норвегия выслала 15 российских дипломатов, заверив при этом, что она готова поддерживать «нормальные дипломатические отношения» с Россией.

Также в апреле 2023 года Норвегия ввела против России новый пакет санкций, а в октябре 2023 года вступил в силу запрет на въезд на норвежскую территорию автомобилей, которые были зарегистрированы в России.