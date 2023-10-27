Минск, 27 октября, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Начать переговоры о «земле и мире» с объявления режима прекращения огня призвал Украину президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 27 октября сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».

Archive.government.ru Александр Лукашенко

«Думаю, что умных людей немало на Украине. Надо садиться за стол переговоров и договариваться. Я когда-то говорил: не надо предварительных условий. Главное — дали команду «стоп», и никакие войска не двигаются, никто не стреляет, резервы не подбрасывает, коммуникации не восстанавливает. Остановились и ведём переговоры. О земле и о мире», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии также обратил внимание на то, что США сегодня уже намекают Украине, что их помощь небеспредельна.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, начавший задумываться о переговорном процессе, но отметил, что этого недостаточно. Глава государства отметил, что если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое — нужно отменить декрет, запрещающий вести переговоры.

Киев всячески противится возможности переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным.

В свою очередь, российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, проблема состоит в том, что ключ к решению украинского кризиса у Запада. Президент указал, что, если Запад действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина сама захочет переговоров.