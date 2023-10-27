Москва, 27 октября, 2023, 16:25 — ИА Регнум. В отношении уроженца Китая Хао Чанлина и девяти россиян возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества, участники которого вывезли из России в КНР лесоматериалы на 0,8 млрд рублей (817,8 млн рублей), сообщил 27 октября источник ИА Регнум в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как говорится в материалах дела, участники ОПГ под руководством Хао Чанлина за период с октября 2017-го до июня 2021-го совершили 14 особо тяжких преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из России в КНР.

Они предоставляли в Иркутский таможенный пост декларации на товары, содержащие недостоверные сведения, общей рыночной стоимостью не менее 817 млн рублей.

Источник ИА Регнум отметил, что в материалах дела зафиксированы 14 эпизодов, касающихся контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, 10 эпизодов незаконной заготовки, приобретения, хранения и перевозки древесины, 10 эпизодов, касающихся отмывания денежных средств, два эпизода, связанных с неправомерным оборотом платёжных средств, четыре — с незаконным образованием юрлица.

Среди пособников уроженца Китая числятся ведущий специалист администрации Хомутовского муниципального образования Иркутской области, сотрудница лесозаготовительной компании, пять предпринимателей, а также бухгалтер и менеджер компаний, занимающихся лесным бизнесом.

Хао Чанлина и ещё одного предполагаемого участника ОПГ отправили в СИЗО, а других фигурантов дела — под домашний арест. В отношении троих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2022 года в Красноярском крае по материалам Западно-Сибирской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов стоимостью более 600 млн рублей. Фигуранты дела осуществили контрабанду более 60 тыс. куб. м лесопродукции.