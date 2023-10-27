Вашингтон, 27 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Украина приобрела 18 партий кассетных боеприпасов турецкого производства в июле. Об этом сообщает американский аналитический портал Defense One.

Иван Шилов ИА Регнум

В статье издания говорится, что восемнадцать партий кассетных боеприпасов M483A1 с маркировкой турецкого происхождения прибыли в Украину 31 июля. Автор статьи ссылается на украинские документы, собранные агрегатором торговых данных Import Genius. Согласно документам, каждый 155-мм снаряд содержит 88 суббоеприпасов, предназначенных для нанесения максимального урона на большей площади, чем стандартные артиллерийские боеприпасы.

Как передавало ИА Регнум, в США назвали безответственной поставку Украине ракет ATACMS с кассетной боевой частью. Об этом заявил член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи в статье для Reponsible Statecraft. Тогда эксперт отметил, что у боеголовок ракет ATACMS небольшие размеры, что, однако, не мешает им вмещать в себя большое количество кассетных боеприпасов, что делает снаряд ещё более опасным для мирных граждан.

Кассетные боеприпасы — это боеприпасы, рассеивающие в воздухе суббоеприпасы или мелкокалиберные бомбы по обширной территории. В зависимости от модели количество суббоеприпасов может составлять от нескольких десятков до более чем 600. Кассетные боеприпасы могут сбрасываться с самолетов или же доставляться к цели с помощью артиллерии либо ракет. Применение кассетных боеприпасов во время военных конфликтов до сих пор вызывает много споров, так как большинство суббоеприпасов являются свободнопадающими и могут не разорваться и долгое время лежать в земле, что, в свою очередь, может привести к негативным последствиям для мирного населения даже много лет спустя после атаки.