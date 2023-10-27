Варшава, 27 октября, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Украинские войска не смогли совершить ротацию до начала наступательных операций российской армии. Об этом 27 октября заявил польский полковник Пётр Левандовский в интервью порталу Onet.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Интересно то, что русские предприняли определённые шаги и несколько опередили украинскую ротацию. Похоже, они знают о ней. Интересно, насколько им доступны украинские планы», — сказал Левандовский.

Он добавил, что на данный момент на всей линии фронта инициатива перешла к российской армии.

Как передавало ИА Регнум, российские военные сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, это произошло при активной поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётов. Бойцы «Востока» ликвидировали живую силу и технику ВСУ. Боеприпасами «Ланцет» разбили БМП-2 в районе Водяного, артустановку «Акация», гаубицу М777, артиллерийские орудия и миномётные расчёты.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что мобилизация на Украине превратилась в настоящий кошмар для жителей, мобилизационные ресурсы в стране опустошены. По его словам, на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в украинскую армию.