Кировск, Мурманская область, 27 октября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Православный храм во имя святого преподобного Сергия Радонежского открылся на территории апатит-нефелиновой обогатительной фабрики №2 (АНОФ-2) кировского филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). Церемонию освящения храма провел митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

Как сообщили в пресс-службе компании «ФосАгро», традицию строительства заводских храмов, существовавшую в дореволюционной России, решили возобновить в 2016 году, получив благословение патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Теперь часовни и храмы украшают производственные площадки компании во всех регионах присутствия компании. Здесь ведутся богослужения и занятия по духовному воспитанию детей. Храм в честь преподобного Сергия Радонежского стал пятым на территории кировского филиала АО «Апатит».

«АНОФ-2 долгое время оставалась единственной площадкой нашего предприятия, где не было своего храма, — заявил директор кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. — Я очень рад, что эта ситуация изменилась». По его словам, теперь каждый сотрудник и гость фабрики будет находиться под защитой преподобного Сергия. «Уверен, эту защиту будет чувствовать каждый из нас, — заключил он, — наполняться желанием трудиться и созидать».

В 2022 году в День горняка на территории санаторно-оздоровительного комплекса «Тирвас» состоялась церемония освящения закладного камня в основание нового православного храма в честь святого праведного Лазаря Четверодневного. Предприятие не ограничивается строительством заводских церквей, оказывая существенную помощь Мурманской епархии. Так, при содействии «ФосАгро» в Кировско-Апатитском районе были возведены храм Спаса Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа в Кировске, храм новомучеников и исповедников Церкви Русской, церковь Иверской иконы Божией Матери в Апатитах, отреставрирована уникальная церковь в селе Варзуге, восстановлен после пожара Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь.

За внимание и благотворительную помощь Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил горно-обогатительный комбинат «Апатит» Орденом Славы и Чести II степени. Комбинат «Апатит» стал первым предприятием, удостоенным этой высокой награды.