Москва, 27 октября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Мосгорсуд 27 октября приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии строго режима по делу о государственной измене. Обвинение запрашивало для него 13 лет колонии строгого режима.

ЦАГИ Анатолий Губанов

«В пятницу суд признал Анатолия Губанова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и назначил ему наказание в виде 12 лет колонии строгого режима», — цитирует ТАСС представителя суда.

Губанов был арестован Лефортовским судом Москвы 3 декабря 2020 года по делу о государственной измене. Учёный участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности. Защита обжаловала арест, но Мосгорсуд признал его законным.

В июне 2023 года суд признал подчинённого Губанова, профессора МФТИ Валерия Голубкина виновным в государственной измене. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Как сообщали защитники Голубкина, его арестовали из-за передачи им за границу сведений, касающихся сверхзвуковой гражданской авиации. В 2018 году он участвовал в международном проекте по таким разработкам. По мнению защиты, речь шла об открытых данных.

В мае 2023 года сообщалось, что суд арестовал по делу о госизмене главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева. Дела о госизмене были также возбуждены в отношении его коллег, учёных-аэродинамиков Анатолия Маслова и Александра Шпилюка. Какие конкретно секретные данные разгласили учёные, из-за засекреченности дел неизвестно.