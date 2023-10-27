Москва, 27 октября, 2023, 16:02 — ИА Регнум. В России наблюдаются признаки замедления роста необеспеченного потребительского кредитования, в то время как ипотека продолжает расти высокими темпами, заявила 27 октября глава ЦБ России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка.

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«На кредитном рынке подстройка происходит с разной скоростью в разных сегментах. По оперативным данным, есть признаки замедления роста необеспеченного потребительского кредитования. Ипотека продолжает расти высокими темпами, но здесь сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке», — рассказала она.

Также, добавила Набиуллина, Банк России отмечает рост интереса граждан к депозитам, так как рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции.

Как передавало ИА Регнум, Центральный банк РФ 27 октября повысил ключевую ставку с 13% до 15% годовых.

Отмечается, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, устойчивое увеличение внутреннего спроса всё больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг. В регуляторе добавили, что инфляционные ожидания сохраняются на повышенных уровнях, высокими остаются темпы роста кредитования.

По мнению экономиста Петра Щербаченко, повышение ключевой ставки Банка России может замедлить темпы роста инфляции. Закономерно подорожают займы (ипотека и автокредит), но зато более доходными станут депозиты.