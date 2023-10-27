Кызыл, 27 октября, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Глава одного из отделов полиции Кызыла (республика Тыва) попал под проверку из-за неудачной «шутки» своего подчинённого, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно, на горячую линию МВД России позвонила мать оперуполномоченного Белека О. и сообщила, что правоохранителя избил его начальник — майор полиции. Причина драки, по словам женщины, заключалась в нежелании начальника давать отгул Белеку, который хотел навестить беременную жену в больнице.

В итоге МВД начало проверку, и выяснилось, что майор стал жертвой семейных разборок своего подчинённого. Так, Белек О. поругался с беременной гражданской супругой из-за того, что «постоянно пропадает на работе, домой приходит только поспать и даже не навещает её в больнице». В пылу разговора мужчина заявил, что у него разбита губа, и виноват в этом якобы начальник, с которым ему пришлось подраться, потому что тот не даёт отгул и не позволяет встретиться с супругой.

После взволнованная женщина позвонила свекрови и рассказала, что её сына избил начальник Межмуниципального отдела. Та, в свою очередь, позвонила на горячую линию МВД и сообщила о «начальственном произволе».

При опросе в отделении сам оперуполномоченный пояснил, что с начальником не дрался, супруге об избиении рассказал «со злости», губу разбил, ударившись о дверь машины, и вообще претензий ни к кому не имеет.

Тем не менее правоохранители продолжают проверку, материалы дела уже направили в следственное управление СК России по Тыве.