Нальчик, 27 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Пятеро сотрудников информационного центра (ИЦ) МВД по Кабардино-Балкарии уничтожили 12 тыс. секретных документов, сообщил ИА Регнум осведомлённый источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ходе служебной проверки правоохранители установили факт составления и подписания этими должностными лицами четырёх актов, в которые была внесена заведомо ложная информации об уничтожении 12 346 документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну.

В числе подозреваемых оказался начальник ИЦ МВД по Кабардино-Балкарии полковник внутренней службы Анджелла Гукова, действующий руководитель ИЦ МВД подполковник внутренней службы Карина Шомахова, заместитель начальника ИЦ (начальник вычислительного центра) полковник внутренней службы Василий Ермаков, начальник отделения оперативно-разыскной информации ИЦ майор внутренней службы Лина Гетокова и старший оперуполномоченный группы по координации антитеррористической деятельности ОВД старший лейтенант полиции Аскер Кармов.

Материалы проверки были переданы в следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

В сентябре 2023 года ИА Регнум сообщало, что СК возбудил уголовное дело по статье «Служебный подлог» в отношении двух инспекторов, задержавших 46-летнюю судью, устроившую ДТП в Калуге. Женщина не справилась с управлением и врезалась в дом. Приехавшие на место полицейские заметили у неё признаки алкогольного опьянения, а судья проявляла агрессию и оскорбляла правоохранителей. Однако, по версии следствия, сотрудники ДПС неправильно провели освидетельствование на алкогольное опьянение и Князева отделалась дисциплинарным взысканием, рассказал источник ИА Регнум.

В марте 2023 года сообщалось, что в администрации Пензы проводятся обыски. Следственные действия были связаны с уголовным делом о подлоге документов одним из заместителей мэра города. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов, относящихся к 2018 году.