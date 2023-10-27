Челябинск, 27 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Десятиклассник внезапно впал в кому и скончался после занятий грэпплингом в Челябинской области. Об этом 27 октября сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, ночью 26 октября в одну из больниц города Карталы был доставлен десятиклассник, который находился в коме. Несмотря на усилия врачей, школьник умер, не приходя в сознание.

Собеседник уточнил, что вечером 25 октября подросток находился в секции смешанных единоборств на тренировке, где отрабатывались болевые и удушающие приемы грэпплинга, при этом ударная техника не отрабатывалась.

По факту смерти подростка было возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, новосибирская школьница попала в реанимацию и впала в кому после занятия по плаванию в бассейне. Мать обвиняет в случившемся женщину-тренера, которая ударила ребёнка по голове шестом. Тренировка, после которой десятилетняя девочка оказалась в больнице, состоялась 12 сентября. Прежде девочку с трёх лет водили в другой бассейн, но в сентябре перевели в «Арку» в Новосибирском районе. После первого занятия девочка пожаловалась на грубость со стороны тренера, крики на детей слышала и мать девочки.