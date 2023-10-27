Пушилин заявил, что в школах ДНР нет желающих изучать украинский язык
Донецк, 27 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ни одна школа не захотела изучать украинский язык. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин.
«Ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой», — сказал он, напомнив о возможности факультативного изучения украинского языка.
Пушилин подчеркнул, что не допустит появления украинского языка в качестве государственного или привилегированного на территории ДНР.
Глава республики выразил уверенность в том, что эту позицию разделяют большинство жителей региона.
Как сообщало ИА Регнум, в июне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, но их количество невелико. Ранее он отмечал, что с 1 сентября в Херсонской и Запорожской областях можно будет изучать украинский язык, министерство разработало для этого учебник классического украинского языка.