Донецк, 27 октября, 2023, 15:08 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике ни одна школа не захотела изучать украинский язык. Об этом 27 октября сообщил журналистам глава региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой», — сказал он, напомнив о возможности факультативного изучения украинского языка.

Пушилин подчеркнул, что не допустит появления украинского языка в качестве государственного или привилегированного на территории ДНР.

Глава республики выразил уверенность в том, что эту позицию разделяют большинство жителей региона.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, но их количество невелико. Ранее он отмечал, что с 1 сентября в Херсонской и Запорожской областях можно будет изучать украинский язык, министерство разработало для этого учебник классического украинского языка.