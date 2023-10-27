Москва, 27 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Google могут оштрафовать за повторный отказ удалить запрещённые к распространению в России данные. Как заявили 27 октября в Таганском суде Москвы, размер штрафа может составить до 10% от выручки компании.

Robert Scoble

«В суд поступил протокол по ч. 5 ст. 12.41 КоАП России», — сообщили в судебном органе.

Когда состоится заседание по делу, на данный момент неизвестно.

Google уже штрафовали за систематическое неудаление запрещённой информации в декабре 2021 года. Тогда компания понесла наказание на 7,2 млрд рублей. Google стала первой компанией, подвергнутой в России такому наказанию, в отношении неё начиная с 2021 года составили 16 соответствующих протоколов.

Как передавало ИА Регнум 25 октября, помимо Google, Telegram и IT-корпорацию Akamai Technologies могут также оштрафовать на сумму до 4 млн рублей за отказ удалять запрещённую в России информацию. Претензии Роскомнадзора связаны с неудалением недостоверной информации о специальной военной операции России на Украине.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев заявил, что с начала проведения СВО в Сети заблокировали более 190 тыс. материалов, содержащих недостоверную информацию о ходе боевых действий.