Тель-Авив, Израиль, 27 октября, 2023, 15:12 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека пострадали в результате попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве, передаёт 27 октября издание Haaretz со ссылкой на данные службы экстренной медицинской помощи Израиля.

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«Три человека получили ранения в результате прямого попадания ракеты в жилое здание в Тель-Авиве», — сказано в сообщении.

По этой информации, два человека получили лёгкие ранения, один — ранение средней степени тяжести.

Ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов палестинского радикального движения ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора Газа, готовит наземную операцию и наносит удары по Газе. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа, по данным палестинским властей, превысило 7,5 тыс. человек. Власти Израиля сообщали о 1500 погибших.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Россия в своём проекте резолюции Совбеза ООН осудила нападение ХАМАС на Израиль, а также неизбирательные удары Армии обороны Израиля по сектору Газа. Также Москва предложила отменить призыв об эвакуации жителей Газы на юг анклава и призвала все стороны соблюдать нормы международного гуманитарного права и освободить всех заложников. Проект резолюции был отклонён, его заблокировал представитель США.

25 октября на встрече с лидерами религиозных конфессий России президент Владимир Путин заявил, что некоторые силы пытаются спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть другие страны в конфликт на Ближнем Востоке. Глава государства назвал происходящее в регионе гуманитарной катастрофой, призвал остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.

Наземная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля лавируют и не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под большим вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.