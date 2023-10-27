Москва, 27 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Представители делегации палестинского движения ХАМАС во время визита в Москву обсудили будущее региона, отличное от того, «которое рисуют Соединённые Штаты». Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.

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По его словам, делегация ХАМАС прибыла в Москву по приглашению МИД России.

«Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили всё, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — приводит «РИА Новости» слова Абу Марзук.

Он высказал мнение о том, что приглашение в адрес ХАМАС посетить Россию во время нынешнего палестино-израильского конфликта «стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, а освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведёт войну за справедливость».

Абу Марзук заявил, что эту войну начал Запад, США, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, в том числе и диалог с Израилем. Он отметил, что терроризм в любых его проявлениях оправдывать ничем нельзя, это абсолютно соответствует последовательной позиции России, которая неоднократно высказывалась президентом РФ Владимиром Путиным.

Официальный представитель Кремля заявил, что в секторе Газа сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 октября напомнил о возможности урегулировать ближневосточный конфликт мирным путём, выполнив условия нескольких документов, в частности Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.