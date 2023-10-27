В ХАМАС рассказали, что обсуждали в Москве будущее Палестины
Член политбюро ХАМАС: в Москве обсудили отличное от мнения США будущее Палестины
Москва, 27 октября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Представители делегации палестинского движения ХАМАС во время визита в Москву обсудили будущее региона, отличное от того, «которое рисуют Соединённые Штаты». Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук.
По его словам, делегация ХАМАС прибыла в Москву по приглашению МИД России.
«Мы провели встречи в министерстве иностранных дел, обсудили всё, что касается палестинской проблемы, как вместе определим будущее для всего региона и человечества, отличное от того будущего, которое рисуют США», — приводит «РИА Новости» слова Абу Марзук.
Он высказал мнение о том, что приглашение в адрес ХАМАС посетить Россию во время нынешнего палестино-израильского конфликта «стало посланием всему миру, что Россия считает движение ХАМАС не террористическим, а освободительным, которое отстаивает интересы своего народа, ведёт войну за справедливость».
Абу Марзук заявил, что эту войну начал Запад, США, Великобритания и Франция, а Израиль создал все условия для этой войны своими действиями в отношении Иерусалима, на Западном берегу Иордана, блокадой Газы и отношением к палестинским узникам.
Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает необходимым продолжать контакты со всеми сторонами палестино-израильского конфликта, в том числе и диалог с Израилем. Он отметил, что терроризм в любых его проявлениях оправдывать ничем нельзя, это абсолютно соответствует последовательной позиции России, которая неоднократно высказывалась президентом РФ Владимиром Путиным.
Официальный представитель Кремля заявил, что в секторе Газа сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 октября напомнил о возможности урегулировать ближневосточный конфликт мирным путём, выполнив условия нескольких документов, в частности Резолюции Совбеза ООН от 22 ноября 1967 года и плана раздела Палестины от 29 ноября 1947 года.