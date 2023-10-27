Москва, 27 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Российская ствольная артиллерия сильно уступает натовской по ряду характеристик, и прежде всего по дальности, говорится в материале «РИА Новости», которое побеседовало с офицером 1-го армейского корпуса с позывным Клим.

Mil.ru САУ «Малка»

«У нас не так много орудий, которые могут сравниться со 155-миллиметровыми гаубицами западного производства. Разве что САУ «Малка» бьёт активно-реактивным на 47 километров. У других меньше», — рассказал он.

В результате, отмечают военные, иногда контрбатарейная попросту не ведется. После появления на фронте кассетных боеприпасов из США ситуация еще более осложнилась.

Как отмечается в материале, основная самоходная гаубица «Мста-С» поражает цели на расстоянии до 29 км, а американские М777, польские «Крабы» и французские «Цезари» — на 30–40 км. С высокоточными снарядами — до 70.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября Минобороны показало кадры боевой работы САУ «Малка» в зоне СВО на купянском направлении.

17 октября Минобороны России продемонстрировало работу тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне спецоперации. Экипаж провёл пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепрайоне.