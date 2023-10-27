Париж, 27 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Климатические активисты облили оранжевой краской стеклянную пирамиду Лувра. Видео акции распространили очевидцы в соцсетях.

(сс) ashwinmandloi

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Сообщается, что несколько активистов движения «Последняя реновация» (Derniere Renovation) подбежали к стеклянной пирамиде музея и начали забрасывать купол шариками с оранжевой краской. Охрана музея и парижская полиция быстро обезвредили нарушителей. Однако одному всё же удалось забраться почти на самый верх пирамиды Лувра и облить краской часть купола.

До этого климатические активисты «Последней реновации» ворвались в телестудию канала BFMTV. В это время проходила запись интервью замглавы партии «Реконкиста» Марион Марешаль.

Как ранее сообщало ИА Регнум, экоактивисты попытались сорвать выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на собрании профсоюза IG Metall. Так, немецкий канцлер в своей речи перед профсоюзами начал рассказывать о борьбе с бюрократией в контексте развития инфраструктуры, однако его выступление было прервано скандированием и выкриками присутствующими в зале экоактивистами.