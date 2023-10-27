Москва, 27 октября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Нынешняя Британия представляет из себя глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Глубоко человеконенавистническое высокомерное островное государство, которое так и не осудило собственный колониализм, которым правит семья, известная давней симпатией к различным шовинистическим движениям вплоть до нацизма. Вот что представляет из себя нынешняя Британия», — написала дипломат.

Захарова также привела выводы соответствующих механизмов ООН.

«Британия — глубоко расистское государство. В Англии не соблюдаются права людей африканского происхождения, они регулярно подвергаются систематической дискриминации во всех сферах жизни общества», — процитировала она выводы ООН.

Дипломат привела выдержки из доклада о положении лиц африканского происхождения, который был опубликован на сайте Совета ООН по правам человека.

В докладе, в частности, указывается на то, что рабочая группа ООН глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека лиц африканского происхождения в Великобритании. В основе резкого и неустойчивого неравенства лежат системный расизм, предвзятость, расово-дискриминационная и дискриминационная работа полиции, а также наблюдение и контроль над людьми африканского происхождения (п. 17).

«Система уголовного правосудия в Великобритании является местом расового неравенства, институционального расизма и индивидуальных предубеждений, в том числе в полиции и судах (п. 21)», — процитировала дипломат текст доклада ООН.

Дипломат отметила, что цитировать всё — долго, но помимо образования, правосудия и здравоохранения, институциональный расизм укоренился в Британии также в юриспруденции, трудовой практике, экономике и шоу-бизнесе.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что Запад придумал выгодные для него «правила» и пытается подменить ими международное право. Он добавил, что западные коллеги постоянно поучают весь мир, рассказывая, кому как надо жить, кто и как должен эти правила исполнять.

Путин 24 августа по итогам саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге заявил, что Запад пытается навязать миру политику колониализма, только теперь «в новой упаковке».

Чтобы сохранить однополярный мир, Запад пытается подменить систему международного права собственным порядком, основанным на «правилах». Президент подчеркнул, что никто не видел этих правил, кроме того, они постоянно меняются в угоду конъюнктуре. Это, по сути, и есть политика колониализма, отметил Путин.

Российский лидер отметил, что Соединённые Штаты и Запад ведут себя по-хамски, в духе колониального мышления, но эта эпоха закончилась. Путин подчеркнул, что эпоха колониального владычества Запада над остальными государствами уже закончилась, и её не получится вернуть. Он призвал западные страны увидеть это.

Российский лидер отметил, что политика Запада приводила к войнам, а теперь это стало особенно опасно, так как у человечества появились средства, способные уничтожить всю планету.