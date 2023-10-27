Москва, 27 октября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Украинские военные за неделю потеряли более 885 человек в боях на южнодонецком направлении. Об этом сообщил на брифинге 27 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Российские подразделения улучшили положение и нанесли поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, а также 128-й бригады теробороны в районах Старомайорского, Угледара и Урожайного», — заявил военный.

В ходе боестолкновений ВСУ потеряли свыше 885 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, 17 автомобилей и четыре артиллерийских орудия.

Помимо этого в течение недели российские войска нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и дронами по военной инфраструктуре Киева. В частности, под удары попали арсеналы с боеприпасами ВСУ, места хранения безэкипажных катеров, аэродромная инфраструктура и базы горюче-смазочных материалов.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные сорвали три попытки ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, это произошло при активной поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётов. Бойцы «Востока» ликвидировали живую силу и технику ВСУ. Боеприпасами «Ланцет» разбили БМП-2 в районе Водяного, артустановку «Акация», гаубицу М777, артиллерийские орудия и миномётные расчёты.