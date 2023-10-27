Пушилин пообещал, что украинский никогда не станет вторым языком в ДНР
Донецк, 27 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Украинский язык на территории Донецкой Народной Республики никогда не станет вторым официальным языком, сообщил 27 октября её глава Денис Пушилин.
«Я не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории ДНР», — заявил он на встрече с журналистами и общественниками в Москве.
Глава ДНР отметил, что конституционная замена украинского языка на русский произошла после «чудовищных действий со стороны киевского режима». Пушилин подчеркнул, что жителей Донбасса унижали на этом языке и продолжают это делать, поэтому выработалось такое негативное отношение.
Как сообщало ИА Регнум, в июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, хотя и немного. Как он отметил, остаются школы, в которых есть такие желающие, и, так как Россия многонациональна, возможность изучения языков никто не ограничивает.
В то же время власти Украины проводят в стране политику «декоммунизации», фактически «дерусификации», которая означает борьбу с советскими и российскими памятниками, а на деле со всем, имеющим отношение к России. В Киеве переименовали 26 таких объектов, из библиотек изъяли 390 тыс. книг на русском языке. Также в Киеве решилипереименовать городские объекты, а книгами занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.