Донецк, 27 октября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Украинский язык на территории Донецкой Народной Республики никогда не станет вторым официальным языком, сообщил 27 октября её глава Денис Пушилин.

Официальный сайт Главы ДНР

«Я не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и ещё какого-то на территории ДНР», — заявил он на встрече с журналистами и общественниками в Москве.

Глава ДНР отметил, что конституционная замена украинского языка на русский произошла после «чудовищных действий со стороны киевского режима». Пушилин подчеркнул, что жителей Донбасса унижали на этом языке и продолжают это делать, поэтому выработалось такое негативное отношение.

Как сообщало ИА Регнум, в июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что среди жителей Херсонской и Запорожской областей есть желающие учить украинский язык, хотя и немного. Как он отметил, остаются школы, в которых есть такие желающие, и, так как Россия многонациональна, возможность изучения языков никто не ограничивает.

В то же время власти Украины проводят в стране политику «декоммунизации», фактически «дерусификации», которая означает борьбу с советскими и российскими памятниками, а на деле со всем, имеющим отношение к России. В Киеве переименовали 26 таких объектов, из библиотек изъяли 390 тыс. книг на русском языке. Также в Киеве решилипереименовать городские объекты, а книгами занялась специальная комиссия, определяющая книги для списания.