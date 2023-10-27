Москва, 27 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отразили 47 контратак ВСУ за неделю на купянском направлении. Об этом 27 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны России

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал Конашенков.

Он отметил, что нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 25-й, 32-й и 41-й и 68-й бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка (ЛНР). Кроме того, уничтожены четыре склада с боеприпасами и вооружением украинских подразделений.

Представитель Минобороны добавил, что общие потери ВСУ за неделю составили более 705 военных, один танк, 11 бронемашин, 19 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, генерал-лейтенант вооружённых сил Германии в отставке Роланд Катер заявил, что российские войска продолжают успешно наступать на купянском направлении, это делает ситуацию для ВСУ очень сложной на данном участке фронта. Он отметил, что это конфликт на истощение, а непогода, которая начнётся со дня на день, лишь ухудшит положение дел для ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские бойцы подразделений Западной группировки войск отразили на купянском направлении фронта шесть атак штурмовых групп ВСУ вблизи Сергеевки, Тимковки и Синьковки. Артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили 122-миллиметровую самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика» и два миномётных расчёта.