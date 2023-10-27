Саратов, 27 октября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении жителя посёлка Целинный в Саратовской области Алексея К., который решил отомстить обидчику и поджёг его квартиру. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

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Как стало известно, 25 октября Алексей выпивал в гостях с двумя товарищами, но при этом задумал план мести. Как выяснилось, ранее хозяин квартиры нелестно отозвался об Алексее. Мужчина затаил обиду за нанесённое оскорбление и в какой-то момент поджёг жилище обидчика — одноэтажный дом, в котором было несколько квартир.

После тушения пожара в доме обнаружили труп хозяина квартиры. В отношении Алексея возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В начале октября ИА Регнум писало, что в Красноярском крае задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в убийстве двух женщин. Как признался мужчина на допросе, из-за обиды на знакомую он поджёг входную дверь её дома. В пожаре погибла сама женщина и её пожилая мать.