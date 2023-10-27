Москва, 27 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. В Россию с территории Украины нелегально попадает оружие, заявил 27 октября президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он обсудил вопрос оборота оружия в России с Советом безопасности, отметив в своём выступлении, что это важный вопрос, «особенно сегодня».

«Этот вопрос всегда важен, сейчас не буду вдаваться в детали, но сегодня особенно. Имею в виду те условия, в которых мы живем, в которых страна живёт», — отметил глава государства.

Путин также предложил продумать дополнительные меры для пресечения незаконного попадания оружия в Россию.

«Нужно посмотреть все эти каналы (незаконной поставки оружия. — Прим. ред.), посмотреть на то, как организованы меры ведомственного контроля, посмотреть, что нужно сделать дополнительно для укрепления нормативно-правовой базы», — сказал президент.

26 октября в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике сообщили, что силовики задержали в Донецке группу торговцев при попытке сбыта крупной партии боеприпасов. В ходе задержания были изъяты две мины калибра 240 мм для самоходного миномета 2С4 «Тюльпан», восемь снарядов для СПГ-9, граната РГД и более 750 патронов калибра 5,45 мм.