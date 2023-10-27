Армавир, Краснодарский край, 27 октября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Уроженец Мелитополя, обвиняемый в попытке отравления лётчиков — выпускников Армавирского военного училища, арестован до 25 декабря, сообщили 27 октября в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судом арестован фигурант уголовного дела о террористическом акте в отношении выпускников военного училища. Фигурант заключён под стражу. Срок меры — до 25.12.2023», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, инцидент произошёл во время празднования группой военных лётчиков 20-летия своего выпуска из училища, они не стали трогать подарки, доставленные подозреваемым, поскольку не знали, кто их прислал. Мужчину, доставившего алкоголь и торт, задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.

В торте и алкоголе, которые подозреваемый принёс на банкет, была обнаружена опасная для жизни концентрация лекарств, вызывающих при передозировке остановку сердца, уточняли в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

В беседе с ИА Регнум гражданка Украины, которая прежде встречалась с подозреваемым — уроженцем Мелитополя Егором Семёновым, осудила его поступок и заявила, что она в шоке от действий мужчины. У пары регулярно возникали проблемы и конфликты из-за денег, поскольку подозреваемый не работал и не пытался найти работу, рассказала собеседница агентства.