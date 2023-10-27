Санкт-Петербург, 27 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Уроженца Тверской области задержали в Санкт-Петербурге за поджог релейного шкафа. Об этом заявили в пресс-службе Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали злоумышленника, причастного к поджогу релейного шкафа. Им оказался уроженец Тверской области 1997 года рождения, который находится в федеральном розыске. Установлено, что молодой человек, имея умысел на повреждение имущества предприятия транспортной инфраструктуры, из хулиганских побуждений поджёг релейный шкаф на перегоне между станциями Обухово-Славянка», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что оперативные мероприятия по поимке подозреваемого проходили при содействии УФСБ России по Петербургу и Ленобласти. Поджог мужчина совершил ещё в июле. Тогда из-за ЧП задержали три поезда.

Как сообщало ИА Регнум, на железной дороге в Смоленской области подожгли два релейных шкафа. Инцидент произошёл на 336-м км перегона Сафоново — Милохово. Огонь повредил два релейных шкафа, регулирующих работу железнодорожных светофоров. Один из них был вскрыт. В результате движение поездов нарушилось. Время задержки составило примерно 14 минут.

Ранее стало известно, что военный суд в Екатеринбурге приговорил жителя Чувашии к 4,5 года заключения за подготовку теракта. В материалах дела сказано, что осенью 2021 года фигурант изготовил три зажигательных устройства, он оборудовал тайник в лесистой местности в целях совершения поджога административного здания в Алатыре. Отмечается, что осужденный разделял идеологию запрещенной в России украинской организации, оперативники УФСБ России по Чувашской Республике и Марий Эл пресекли его преступный умысел.