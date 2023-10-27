Омск, 27 октября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. В Омске полицейские задержали организатора экстремистского объединения и возбудили в отношении него уголовное дело. Как стало известно 27 октября, онлайн-сообщество «Омское славянское объединение» создал 18-летний местный националист Михаил З.

Иван Шилов ИА REGNUM

Задержанный пропагандировал националистические идеи и вовлекал в сообщество новых приверженцев. В июне 2023 года Михаила З. задержали оперативники ОСН «Гром», в ходе обысков у него изъяли националистическую атрибутику, технику и средства связи. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества. Ведутся оперативные мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, под Мариуполем троих школьников задержали за пропаганду нацизма. Их задержали за распространение националистической символики сотрудники ФСБ. В сообщениях, которые они отправляли друг другу в группе в мессенджере, обнаружилось множество изображений нацистской свастики и портреты Адольфа Гитлера. Подростки публиковали кадры с символом спецоперации V, на который они плевали, и глумились над георгиевскими лентами и российским триколором.