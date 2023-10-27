Мелитополь, 27 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. В Запорожской области задержали украинца, который надругался над восьмилетней девочкой. При этом в ходе обыска у мужчины нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Как стало известно, в отделение МВД РФ по региону поступило заявление о насильственных действиях сексуального характера в отношении восьмилетней дочки многодетной россиянки. Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого. Им оказался 33-летний гражданин Украины Владимир Е. Соседи рассказали оперативникам, что мужчина и ранее вызвал подозрения: вёл асоциальный образ жизни, употреблял алкоголь, устраивал скандалы и не работал, фактически ведя паразитирующий образ жизни в семье своего брата. При этом ранее судим он не был.

Во время обыска у подозреваемого обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. С какой целью он их хранил, мужчина не рассказал.

В его отношении возбудили уголовное дело, а оружие направили на экспертизу.

За надругательство над ребёнком ему грозит до 20 лет лишения свободы. У матери девочки есть ещё двое маленьких детей.

24 октября сообщалось, что 67-летнего сторожа детского сада в городе Всеволожске Ленинградской заподозрили в надругательстве над двумя детьми. В компьютере мужчины обнаружили порнографические снимки его внучки.