В Москве арестован новый обвиняемый в похищении певца Авраама Руссо
Адвокат Авраама Руссо сообщил об аресте нового обвиняемого в похищении певца
Москва, 27 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал нового подозреваемого Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо, сообщил 27 октября «РИА Новости» адвокат артиста Андрей Алёшкин.
Он напомнил, что ранее сторона потерпевшего уже говорила, что будут новые аресты и новые лица будут привлечены к уголовной ответственности.
«Это продолжение одного большого дела, которое ведет СК России. Мы не удивлены этому аресту. Я слышал эту фамилию ранее в уголовном деле», — сказал адвокат.
Адвокат отметил, что в интересах следствия какие-либо детали по делу разглашать не станет.
Как передавало ИА Регнум, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где «совместно с иными лицами» насильно удерживал и избивал.
Следствие считает, что после этого Исмаилов якобы потребовал от певца отменить все свои концерты и заключить контракт уже с ним.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).
В декабре 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил к тюремному заключению обвиняемых в покушении на Руссо.
Алексей Трясников приговорён к 12 годам лишения свободы, Виталий Джура получил девять лет. В отношении третьего участника Михаила Дёмкина суд прекратил дело в связи с его смертью в 2014 году.
Представитель Руссо заявил гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда, а также 1 млн в качестве материального ущерба. Суд частично удовлетворил этот иск и взыскал в его пользу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.