Москва, 27 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал нового подозреваемого Тархана Эльдукаева, который может быть причастен к похищению и покушению на известного певца Авраама Руссо, сообщил 27 октября «РИА Новости» адвокат артиста Андрей Алёшкин.

Иван Шилов ИА Ренум

Он напомнил, что ранее сторона потерпевшего уже говорила, что будут новые аресты и новые лица будут привлечены к уголовной ответственности.

«Это продолжение одного большого дела, которое ведет СК России. Мы не удивлены этому аресту. Я слышал эту фамилию ранее в уголовном деле», — сказал адвокат.

Адвокат отметил, что в интересах следствия какие-либо детали по делу разглашать не станет.

Как передавало ИА Регнум, по данным следствия, экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов в январе 2004 года заманил Руссо в московский ресторан «Прага», после чего сопроводил его в свой кабинет, где «совместно с иными лицами» насильно удерживал и избивал.

Следствие считает, что после этого Исмаилов якобы потребовал от певца отменить все свои концерты и заключить контракт уже с ним.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК РФ).

В декабре 2022 года Хамовнический суд Москвы приговорил к тюремному заключению обвиняемых в покушении на Руссо.

Алексей Трясников приговорён к 12 годам лишения свободы, Виталий Джура получил девять лет. В отношении третьего участника Михаила Дёмкина суд прекратил дело в связи с его смертью в 2014 году.

Представитель Руссо заявил гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда, а также 1 млн в качестве материального ущерба. Суд частично удовлетворил этот иск и взыскал в его пользу 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.