Москва, 27 октября, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Израиль попытается втянуть Иран в разрастающийся конфликт на Ближнем Востоке, считает политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин. Об этом он заявил 27 октября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ударили по двум объектам в Сирии, которые, по версии Пентагона, использовались иранским Корпусом стражей исламской революции.

Блохин предположил, что такие удары будут повторяться, причём «первую скрипку» здесь играют не США, а Израиль, который неоднократно говорил о том, что против него ведётся гибридная война, где Иран использует свои прокси-силы, например «Хезболлу». Поэтому, как полагает Блохин, зона конфликта будет расширяться.

«Некоторые группы в американском истеблишменте (в основном праворадикальные республиканцы, неоконсерваторы) и часть израильского руководства рассматривают текущие события как исторический шанс по переформатированию карты Ближнего Востока, — сказал политолог. — Они маниакально одержимы сменой режима в Иране. В Израиле кто-то уже сказал, что нападение ХАМАС сравнимо с десятью терактами 11 сентября».

Поэтому Израиль попытается втянуть Иран в новую войну, которая Тегерану совсем не нужна. И если эта затея удастся, то потом к конфликту подключатся и американцы, у которых сейчас и вовсе нет пространства для манёвра.

Что касается планов Вашингтона относительно Сирии, то, по мнению Блохина, здесь США уже прошли точку невозврата. И даже если произойдёт расширение зоны конфликта, то вряд ли против Сирии будут проводиться какие-то наземные кампании.

«Однако я думаю, что большая война на Ближнем Востоке США сейчас не нужна, — констатировал Блохин. — Им предстоит схватка за глобальное господство в Азии. А война на два фронта — это всегда проигрыш. Поэтому США сейчас пытаются добиться устрашения Ирана, чтобы он даже не попытался втягиваться в этот конфликт».

В свою очередь, Николай Плотников, заведующий Центром научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, полагает, что сейчас США на Ближнем Востоке пытаются продемонстрировать силу, так как понимают, что перестали быть хозяевами ситуации, которая складывается не в их пользу.

«На Ближнем Востоке очень сильные антизападные и антиамериканские настроения, причём некоторые из арабских стран поддерживают позицию РФ в Совете безопасности, — сказал Плотников. — А США надо заниматься собственными делами. Страна идёт вразнос. Поэтому я сомневаюсь, что американцам сейчас нужна где-то большая война».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Остина, удары были нанесены в ответ на нападения на американских военных в Сирии, которые были совершены проиранскими группировками. А в Пентагоне уверяют, что случившееся никак не связано с конфликтом между Израилем и сектором Газа. Согласно заявлению Пентагона, США не изменили своего подхода к палестино-израильской ситуации.

В Пентагоне также уточнили, что цели, по которым наносились удары, — это склады, где КСИР «хранит оружие и боеприпасы, которые применялись» при нападении на американские войска в Сирии.

Кроме того, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток порядка 900 американских военнослужащих. Главным образом это операторы систем ПВО-ПРО, ПРО THAAD и комплексов Patriot. В Израиль эти военные не поедут, но где их размесят, в Пентагоне не уточняют.

По информации The Wall Street Journal, США планируют развернуть в странах Ближнего Востока почти 12 систем противовоздушной обороны.