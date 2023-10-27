Махачкала, 27 октября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело о присвоении и растрате бюджетных средств должностными лицами республиканского Минздрава, проводятся оперативно-следственные мероприятия в здании министерства. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в УФСБ.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, сейчас в здании министерства здравоохранения Дагестана проводятся обыски, стражи порядка изымают необходимые документы в рамках расследования уголовного дела о хищении должностными лицами денежных средств в особо крупном размере.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой»).

По версии следствия, с конца 2021-го по начало 2022 года, в период пандемии коронавируса, минздрав республики заключил два госконтракта по завышенным ценам на поставку реагентов для выявления антигенов SARS-COV-2. По информации источника, по предварительным данным, государству был нанесён ущерб в размере 42 млн рублей. Уточняется, что обыски проводятся также и по местам жительства фигурантов уголовного дела.

Как передавало ИА Регнум, Лефортовский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии бывших министра туризма Северной Осетии Алана Диамбекова и председателя правительства республики Сергея Такоева, признанных виновными в крупной растрате.

Фигуранты были признаны виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 160 УК РФ. Им обоим судья назначил наказание в виде восьми лет колонии общего режима. Кроме того, каждого наказали штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Басманный суд 4 октября арестовал мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. Его заключили под стражу сроком до 2 декабря. Мэра обвиняют в присвоении (или растрате) средств в особо крупном размере. Заседание прошло в закрытом режиме, о чём ходатайствовал представитель СК с целью сохранения тайны следствия. Из-за этого зал суда пришлось покинуть более чем десятку родственников и друзей Магомедова, прибывших его поддержать.