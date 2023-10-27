Ялта, Крым, 27 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Родственники бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царёва подтвердили факт покушения на него. Как стало известно 27 октября, в него дважды выстрелили.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Олег Царёв

«Информация о покушении подтверждается его родными. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей», — говорится в сообщении, опубликованном администратором Telegram-канала Царёва.

О состоянии экс-депутата на данный момент ничего неизвестно.

О покушении на Царёва стало известно ранее в тот же день. О том, что бывший депутат Рады находится в реанимации, сообщил руководитель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Перед этим о случившемся также заявил военкор Юрий Котенок, написавший, что на Царёва напали возле его дома в Ялте, причём, по первоначальным данным, нападавшие могли быть с ножами, а не с огнестрельным оружием.

На Украине Царёва и двух других экс-депутатов заочно обвинили в госизмене. В СБУ заявили о наличии доказательств этого и обвинили депутата в якобы сотрудничестве с Минобороны России. Царёв был депутатом Рады четвёртого, пятого, шестого и седьмого созывов и замглавы фракции «Партии регионов». Известен своими пророссийскими взглядами, публично защищал интересы русскоязычного населения Донбасса и Крыма. Он одним из первых поддержал создание Донецкой и Луганской Народных Республик, осудил действия киевского режима. Баллотировался в президенты Украины, но снял свою кандидатуру, занимал пост спикера парламента Новороссии в 2014–2015 годах.