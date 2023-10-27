Москва, 27 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Вероятности втягивания России в конфликт с США после их ударов в Сирии пока нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

U. S. Air Force/Global Look Press

«В настоящий момент таких опасений нет», — сообщил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 27 октября американскиеF-16 ударили по складам с оружием и боеприпасами в Сирии. Пентагон заявил, что вооружённые силы США нанесли авиаудары по объектам, которые связаны с деятельностью Ирана. В минобороны США заверили, что в районе нанесения ударов не было гражданских лиц. Но были ли военные на складах, не ответили.

Позже стало известно, что приказ нанести удары отдал лично президент США Джо Байден.